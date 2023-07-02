Москва 02 июля 2023, 16:01 Москвичам предрекли скорую 30-градусную жару Синоптик Тишковец: воздух в Москве к концу следующей недели прогреется до +30 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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На столицу надвигается зной: в регионе установится по-настоящему летняя погода. Температура воздуха может подняться до отметки +30 градусов в ближайшие дни. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, на предстоящей неделе Центральную Россию ждет теплая и душная погода. При этом температурный фон на несколько градусов превысит климатическую норму «макушки лета».

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«Максимальная температура в начале недели составит +22…+27 градусов и с каждым днем по градусу будет расти — к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до +25…+30 градусов», — уточнил он.

Тишковец отметил, что не исключены мозаичные скоротечные дожди и раскаты грома в ночные часы и временами утром в понедельник, а также местами в среду и четверг. В пятницу и субботу ожидаются интенсивные осадки. Ночи в столице будут теплыми — до +13…+18 градусов.

Ранее метеоролог Позднякова сообщила, что в Москве средняя температура июня была ниже климатической нормы.