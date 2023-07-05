Общество 05 июля 2023, 10:28 Москвичей предупредили о грозе в среду МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем и порывистом ветре до 15 метров в секунду РИА «Новости»

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С 12:00 и до конца дня в Москве ожидается гроза с дождем и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупредила пресс-служба столичного главка МЧС.

Спасатели порекомендовали избегать шатких конструкций, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов и не оставлять детей без присмотра. Водителям стоит снизить скорость, соблюдать дистанцию между машинами и избегать неожиданных маневров.

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