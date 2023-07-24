Эксклюзив 24 июля 2023, 12:26 «Ноги чуть не отнялись от страха». Жительница рассказала о взрыве после атаки БПЛА на Комсомольском «360»: местная жительница рассказала о ночном взрыве на Комсомольском проспекте

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Обломки беспилотника нашли на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Дрон врезался в нежилое здание, от взрыва в соседнем жилом доме выбило несколько окон. Жительница Елена рассказала в беседе с «360», что слышала громкий взрыв и ощутила сильную ударную волну.

«Я слышала, взрыв очень сильный. Я уж прям чуть не подпрыгнула, очень сильная волна была. Ужасно», — сообщила она.

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По словам женщины, сначала она решила, что началась гроза. Но потом поняла, что это — мощный взрыв. У машин на улице сработала сигнализация. В ее квартире стекла не выбило, потому что окна выходят во двор, но кровать после взрыва затряслась.

«У меня даже ноги чуть не отнялись от страха, честно говоря. Страшно, ничего не скажешь», — призналась она.

Сейчас, по словам женщины, все в порядке.

Еще один из перехваченных беспилотников рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе Москвы. Беспилотник попал в верхний этаж левой башни бизнес-центра «Леруа Мерлен».