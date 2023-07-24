Эксклюзив 24 июля 2023, 07:22 Спасатели обследовали пострадавший от БПЛА бизнес-центр на улице Лихачева Машины экстренных служб съехались к зданию на улице Лихачева в Москве после атаки БПЛА Телеканал «360»

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Один из перехваченных 24 июля в Москве украинских беспилотников рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе Москвы. Пострадало остекление бизнес-центра. Источник «360» сообщил, что на место выехали полицейские и спасатели.

Звонок в «112» поступил ранним утром. Заявитель сообщил, что беспилотник попал в верхний этаж левой башни бизнес-центра «Леруа Мерлен», ближе к МЦК, и выбил окна. К зданию подоспела полиция.

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Приехав на место ЧП, спасатели обследовали 19-этажный бизнес-центр. Признаков взрыва, возгорания или задымления не заметили, пострадали окна четырех верхних этажей — площадь нарушенного остекления составила 60 квадратных метров. В момент падения БПЛА в бизнес-центре на улице Лихачева находился охранник. Он не пострадал. Эвакуация не потребовалась.

Второй беспилотник рухнул на Комсомольском проспекте в Хамовниках. Минобороны России сообщило, что их обезвредили при помощи средств радиоэлектронной борьбы.