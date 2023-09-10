Москва 10 сентября 2023, 12:16 Надежда Бабкина приняла участие в выборах мэра Москвы Народная артистка Надежда Бабкина проголосовала на выборах мэра Москвы РИА «Новости»

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В столице третий день проходят выборы мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. В них очно поучаствовала народная артистка России, руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина, сообщило агентство «Москва».

Надежда Бабкина рассказала, что отправилась голосовать на избирательный участок, который расположен в ее районе. Она отметила, что приходит туда не первый год во время выборов.

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«Живу в этом удивительном районе, прихожу сюда каждый раз, когда идут выборы, беру бюллетень и голосую. Во-первых, тихо, спокойно, нет очереди, все идет своим чередом. Кто-то электронно голосует, а кто-то приходит», — отметила певица.

Худрук московского Театра эстрады Геннадий Хазанов также проголосовал на выборах мэра. Для этого он предпочел очный формат. Днем ранее дирижер Юрий Башмет отдал свой голос на выборах мэра Москвы на избирательном участке. Перед этим он выступил в концертном зале «Зарядье» в честь Дня города.

Голосование в столице пройдет до 10 сентября. Москвичи выберут мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО на избирательных участках или дистанционно.