Москва 10 сентября 2023, 10:19 Юрий Башмет принял участие в выборах мэра Москвы Дирижер Юрий Башмет проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке РИА «Новости»

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Дирижер Юрий Башмет 9 сентября принял участие в голосовании на выборах мэра столицы и муниципальных депутатов. Артист отдал свой голос, посетив избирательный участок, сообщило агентство «Москва».

«Очень рад, что сегодня мне удалось посетить участок и проголосовать», — рассказал Башмет.

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Он уточнил, что перед этим принимал участие в концерте в честь Дня города в «Зарядье». Этот парк, по мнению Башмета, одно из многих, но очень серьезных достижений в области культурной работы мэрии Москвы.

Российская теле- и радиоведущая, журналистка Тутта Ларсен также проголосовала на выборах в Москве. Она посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами и отметила удобство системы ДЭГ.

Выборы в Москве пройдут до 10:00 10 сентября. Жители смогут проголосовать за мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО на избирательных участках или онлайн.

Ранее более 2,6 миллиона москвичей приняли участие в выборах мэра. Такие показатели говорят о неплохой явке, отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.