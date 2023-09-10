Москва 10 сентября 2023, 10:53 Геннадий Хазанов отдал свой голос на выборах мэра Москвы Худрук московского Театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра РИА «Новости»

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В Москве проходят выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО с 8 по 10 сентября. В них очно принял участие художественный руководитель столичного Театра эстрады Геннадий Хазанов, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Хазанов в минувшую субботу посетил избирательный участок, где опустил заполненный бюллетень в урну для голосования.

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«Я хожу голосовать в эту школу 40 лет, такого голосования никогда не видел. Так бы я каждый день ходил. Это уже совершенно другой век, но, конечно, Москва так изменилась, что, собственно говоря, удивляться, наверное, нечему», — отметил артист.

Кроме того, Геннадий Хазанов поздравил жителей Москвы с Днем города. Также он пожелал столице процветания и назвал этот город прекрасным.

Дирижер Юрий Башмет также 9 сентября проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке. Перед этим он принимал участие в концерте в честь Дня города в «Зарядье».

Единый день голосования стартовал в России в прошлую пятницу и продлится до 10 сентября. Москвичи смогут выбрать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.