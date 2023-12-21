Москва 21 декабря 2023, 18:03 Москвичей предупредили о рекордно низком давлении в субботу Гидрометцентр: атмосферное давление в Москве будет рекордно низким 23 декабря РИА «Новости»

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В субботу, 23 декабря, атмосферное давление в Москве может приблизиться к рекордно низким показателям. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Атмосферное давление может приблизиться к рекордно низкому, 727 миллиметров ртутного столба», — сообщили в пресс-службе учреждения.

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Этот показатель приблизится к рекорду, зафиксированному в 1971 году, который составил 723 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, в ночь на воскресенье будет сильный снегопад, при этом температура будет колебаться от -3 до -1 градуса. Ожидается гололедица.

Значительное понижение температуры произойдет на следующей неделе. В ночь на 25 декабря похолодает до -8…-3 градусов, днем температура будет варьироваться от -6 до -1 градуса. В столице снова будет идти снег, хотя количество осадков в Москве уже превысило декабрьскую норму, а высота сугробов достигла 150-летнего максимума.