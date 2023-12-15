Москва 15 декабря 2023, 10:47 Высота сугробов в Москве обновила исторический рекорд Тишковец: высота сугробов в Москве 15 декабря достигла 150-летнего максимума РИА «Новости»

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Москва за сутки обновила рекорд по высоте снежного покрова. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 сантиметра, пал», — рассказал он.

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По данным синоптика, на ВДНХ зафиксировали высоту снега в 38 сантиметров, а метеостанция МГУ показала еще более впечатляющие показатели — 49 сантиметров.

Тишковец добавил, что норма высоты снежного покрова для сегодняшнего дня составляет 15 сантиметров. Кроме того, в течение дня ожидается еще до трех миллиметров осадков.

Накануне москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды — гололеда и снегопада. Передвигаться по городу посоветовали на метро, МЦК и МЦД.

Однако в ближайшее время из столицы уйдет южный циклон «Ваня» и придет оттепель. Улучшение погоды можно ожидать на выходных.