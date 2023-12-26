Москва 26 декабря 2023, 11:32 Москвичам пообещали аномальное новогоднее потепление «Фобос»: в Москву придет аномальное тепло в конце года Freepik

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Москвичей и гостей столицы в конце уходящего года ждет аномальное потепление. Плюсовая температура начнется с 29 декабря, сообщили «Метеовести» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«С пятницы стартует новая — еще более мощная оттепель. В субботу в мегаполисе до +3 градусов», — говорится в материале.

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Во вторник в Москве воздух прогреется до +1 градуса, выпадет снег с дождем. В среду и четверг ожидается похолодание до -3…-4 градусов.

В Москве также зафиксировали новый исторический минимум атмосферного давления для 26 декабря. На базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к пяти утра показатели упали до 724,4 миллиметра.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается до минус шести градусов. В канун праздника будет теплее на три градуса.