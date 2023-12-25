Москва 25 декабря 2023, 10:49 Москвичам рассказали о погоде 31 декабря Синоптик Вильфанд: 31 декабря в Центральной России будет от 0 до -3 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в новогоднюю ночь ожидается до минус шести градусов. В канун праздника будет теплее на три градуса, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура -1…- 6 в ночь на 31 декабря и днем — 0...-3», — уточнил он.

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Метеоролог добавил, что такая погода будет не только в Москве, но и во всей Центральной России. При этом в регионах Черноземья температура будет выше почти на два градуса.

По словам Вильфанда, всю неделю атмосферное давление будет на 12-18 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Он отметил, что мокрый снег не доставит такого дискомфорта москвичам, как дождь.

В этом году в Москве выпало много снега. Норма декабря уже оказалась перевыполнена. На метеостанции ВДНХ зарегистрировали 106% от положенного по климату объема осадков.