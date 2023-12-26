Москва 26 декабря 2023, 10:41 Москва установила рекорд по атмосферному давлению для 26 декабря Леус: рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве для 26 декабря РИА «Новости»

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В Москве зафиксировали новый исторический минимум атмосферного давления для 26 декабря. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К пяти часам утра атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, упало до 724,4 миллиметра», — рассказал специалист.

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По его словам, этот показатель на 22-24 единицы ниже нормы. Прежний рекорд, установленный еще в 1975 году, был на уровне 728,4 миллиметра ртутного столба.

Также Леус сообщил о том, что во вторник в Москве начнется оттепель, будет гололедица и мокрый снег. Погода будет формироваться под влиянием небольшого частного циклона.

В последнюю неделю года москвичей будут ждать метеорологические качели: погода будет изменчивой. Колебаться будет и температура, и атмосферное давление.