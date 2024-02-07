Москва 07 февраля 2024, 18:47 Москвичам пообещали аномально холодную погоду до начала следующей недели Вильфанд: погода в Москве будет аномально холодной до начала следующей недели РИА «Новости»

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Из-за экстремально холодных арктических воздушных потоков в Москве до конца недели установится аномально холодная погода. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве прогнозируется сильнейшее вторжение очень холодных воздушных масс, что приведет к такому опасному явлению, как длительный период аномально холодной погоды», — констатировал синоптик.

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По его словам, в Москве уже сегодня ночью температура опустится до отметок в минус 15-13 градусов. Днем в четверг столбики термометров покажут минус 10-12 градусов.

В пятницу температура продолжит снижаться, ночью достигнув отметок в минус 18-20 градусов, а днем — минус 10-12 градусов.

Субботней ночью в столице похолодает до минус 22-24 градусов, в области температура снизится до минус 27. В субботу и воскресенье днем будет минус 11-13 градусов.

Мороз продержится в столице до следующего вторника. В понедельник будет минус 12-17, а днем — минус 5-10 градусов, но на следующий день температура воздуха станет расти.

Кроме того, все морозные дни в городе будут солнечными.

Сегодня в Москве сильно похолодало и прошел мощный снегопад. Городские службы перешли на усиленный режим работы.