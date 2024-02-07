Москва 07 февраля 2024, 08:27 Снег и метели накроют Москву в среду Синоптик Леус: в Москве 7 февраля похолодает до -6 градусов и пройдет снег Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Москву 7 февраля придут снег и метели. Синоптики спрогнозировали также похолодание до минус шести градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погоду в столице сформирует активный атлантический циклон „Ольга“. Его стараниями в регионе будет облачно, в начале дня с прояснениями, около полудня начнется снег, закружат метели», — уточнил он.

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Метеоролог предупредил, что видимость значительно снизится до 500-1000 метров, а также заметно подрастут сугробы.

В Москве в дневное время суток столбики термометра покажут отметки -4…-6 градусов. Ночью воздух остынет до -14 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -3 до -8 градусов. В ночные часы подморозит до -17 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление упадет до 721 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. На автобусе, электробусе или такси гораздо быстрее добраться до пункта назначения по выделенным полосам.