Москва 07 февраля 2024, 16:15 Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада Бирюков: городские службы перешли на усиленный режим работы в Москве

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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, который продолжится до конца дня. В уборке задействуют коммунальную технику, а также средства малой механизации, дворников и бригады ручной уборки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к важным инфраструктурным объектам — остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.

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«Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке», — отметил заммэра.

МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и гололедице 7 февраля. Из-за сильных порывов ветра и возможной метели горожанам рекомендовали быть внимательными и осторожными на улице, не находиться под деревьями и парковать автомобили на безопасном расстоянии от них.