Москва 07 сентября 2023, 08:32 Московское метро и МЦК в День города будут работать всю ночь Мэр Москвы Собянин: в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичная подземка и Московское центральное кольцо в День города будут работать круглые сутки. Также в обычном режиме будут курсировать 16 ночных маршрутов наземного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва. На МЦК до 23:30 интервал движения составит четыре минуты, после — восемь минут», — уточнил он.

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Глава города отметил, что это позволит москвичам и туристам построить свои планы, не думая о графике работы транспорта.

Горожан также предупредили, что схема движения на некоторых улицах временно изменится в День города. В ЦАО 9 сентября не будет движения на улицах Хамовнический Вал, Доватора, Савельева, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и других.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в День города в Москве будет солнечная и сухая погода. Воздух прогреется днем до +20 градусов и обойдется без дождей.