Москва 07 сентября 2023, 16:58 Московский зоопарк временно закрыл павильон «Фауна Китая» Московский зоопарк закрыл проход в павильон с большими пандами до 1 ноября Фото: freepik.com

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В Московском зоопарке нельзя будет посетить павильон «Фауна Китая». Проход закрыли почти на два месяца из-за появления потомства у больших панд, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.

«В связи с рождением детеныша панды проход внутрь павильона „Фауна Китая“ до 1 ноября будет закрыт для посетителей», — уточнила она.

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Акулова добавила, что ограничения нужны для обеспечения покоя мамы и детеныша. Гости зоопарка смогут пока увидеть с улицы только самца Жуи, который регулярно гуляет.

На днях первые черные пятна на морде и лапах появились у детеныша большой панды Диндин. И самой шерсти у новорожденного стало больше.

Ранее Московский зоопарк рассказал о содержании панд и судьбе их детеныша. А также окончательно дал ответ на вопрос: кому все-таки принадлежит новорожденный?