Эксклюзив 01 сентября 2023, 14:46 (обновлено: 01 сентября 2023, 15:59) Непростые медведи. Московский зоопарк рассказал о содержании панд и судьбе их детеныша Московский зоопарк: панда Диндин оказалась невероятно заботливой мамой РИА «Новости»

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Недавно у московских панд Жуи и Диндин появился детеныш. Хотя весит он всего 150 граммов, его роль в научном мире неизмеримо больше, ведь это первый случай рождения большой панды в истории России. Сотрудники Московского зоопарка рассказали «360», как в страну привезли черно-белых медведей, насколько сложно их содержать в неволе, и окончательно дали ответ на вопрос: кому все-таки принадлежит новорожденный?

Далее — прямая речь сотрудников Московского зоопарка.

Трудные мишки

Содержать панд в зоопарке непросто. Необходимо создать условия, учитывающие характерные особенности их вида. Медведям нужны просторные и комфортные вольеры — уличный и внутренний, определенный микроклимат, увлажнение воздуха и водоемы.

Поэтому приезд больших панд потребовал основательной подготовки. Сотрудники Московского зоопарка несколько месяцев провели в китайском питомнике Чэнду, чтобы получить навыки, необходимые для содержания этих редких животных.

​Генеральный директор Московского зоопарка лично ездила в КНР за Жуи и Диндин и вместе с китайскими специалистами сопровождала их до зоопарка. Свой первый месяц в России медведи провели на карантине. За это время они смогли полностью адаптироваться и привыкнуть к новому дому.

Для панд в Москве создали вольерный комплекс площадью более 800 квадратных метров. Медведям было необходимо не только обеспечить просторные вольеры, но и создать нужные условия с климат-контролем, деревьями, прудами и ручейками, а также с бревенчатыми конструкциями.

Россияне согласовывали с коллегами из КНР каждый элемент медвежьей жилплощади. Там также установили видеокамеры, которые помогали московским и китайским специалистам следить за жизнью животных. Всю информацию о жизни Жуи и Диндин регулярно направляют в Исследовательский центр по сохранению больших панд Китая.

Кстати, пандам необходимо несколько видов свежего бамбука — около 40 килограммов в день. Также им устраивают ежедневные тренинги, регулярно проводят медицинские осмотры, дают новые предметы и задания для физического и интеллектуального развития.

Медвежонок уедет в Китай

Панды размножаются редко не только в неволе, но и в естественной среде обитания. Их низкая плодовитость связана с коротким репродуктивным периодом: один-два дня в году. Это одна из причин, почему большая панда в свое время находилась под угрозой вымирания.

Панда не участвует в воспитании своего потомства, поэтому и китайские, и российские зоологи круглосуточно наблюдают за Диндин и ее медвежонком. Бывает, что животные отказываются от детенышей, особенно это часто случается у молодых особей.

Однако Диндин оказалась невероятно заботливой мамой. Она сразу приняла детеныша, вылизала, положила на грудь и закрыла лапами от посторонних глаз. Панда самостоятельно выкармливает медвежонка и круглосуточно держит в объятиях, уделяя ему 100% внимания.

Все панды мира принадлежат Китаю. Поэтому в соответствии с соглашением с китайской стороной панды пробудут в России только 15 лет. Когда этот срок закончится, все они уедут на родину.

Пандам помогают выжить всем миром

Благодаря многолетним усилиям китайского правительства и их партнеров популяция больших панд сегодня уже достигла почти 2600 особей, из которых около 1900 медведей живут в дикой природе.

Осенью 2021 года в Китае открыли Национальный заповедник больших панд. Он занимает более 22 тысяч квадратных километров, что обеспечило прекрасную среду для выживания и размножения черно-белых медведей.

Китайские центры по научным исследованиям и разведению больших панд проводят специальные тренинги о том, как адаптировать к дикой природе животных, которые родились в неволе. Благодаря этому из 11 отпущенных медведей выжило девять.

Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне «Фауна Китая» / РИА «Новости»

Сейчас КНР проводит международное исследование по сохранению больших панд. В работе участвуют 19 стран, включая Россию, Соединенные Штаты, Японию и Францию, где созданы благоприятные условия для разведения животных, а также работают высококвалифицированные медицинские и научно-исследовательские команды.