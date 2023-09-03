Москва 03 сентября 2023, 11:10 Детеныш большой панды Диндин обзавелся первыми черными пятнами Первые черные пятна на морде и лапах появились у детеныша большой панды Диндин Telegram

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Первые черные пятна появились у детеныша больших панд, живущих в Москве. Об этом рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На опубликованных фото заметно, что у детеныша проявились темные участки на редкой белой шерсти — в том числе типичные для панд круги вокруг глаз.

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«Малыш растет — и с каждым днем все заметнее привычный окрас большой панды. Темнеют ушки, появляются характерные темные кольца вокруг глаз, понемногу чернеет шерстка на лапках. И самой шерстки становится все больше! Скоро наш розовый дракончик станет совсем черно-белым медведем», — поделилась Акулова.

Ранее зоопарк поделился роликом с ухаживающей за детенышем Диндин. Сотрудники зоопарка рассказали, что она оказалась очень заботливой мамой и перешла на очень малоподвижный образ жизни, чтобы всегда быть с детенышем. По их словам, кормить панду приходится почти с рук, чтобы не вынуждать Диндин покидать малыша.