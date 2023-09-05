Москва 05 сентября 2023, 08:59 Московский зоопарк пополнили редкие бурые гиены Редкие бурые гиены впервые появились в Московском зоопарке Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

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В Московский зоопарк поселили пару редких бурых гиен. Их разместили на старой территории неподалеку от вольеров пумы и кустарниковой собаки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Хищники занесены в Международную Красную книгу как близкие к уязвимому положению. В дикой природе осталось от четырех до 10 тысяч взрослых особей. Самца и самку привезли в Москву из Краснодарского зоопарка. Гиены практически освоились на новом месте, они копают землю, а иногда вместе играют. Животных кормят мясом курицы, кролика и говядиной. Также в их рационе есть морковь, тыква, бананы и арбузы.

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По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, зоологи рассчитывают, что в будущем пара хищников даст потомство. Однако в зоопарках бурые гиены размножаются очень редко.

«Мы надеемся, что нам удастся лучше изучить этот вид и внести свой вклад в его сохранение», — отметила она.

Хищники переехали в специально подготовленный для них большой вольер. Раньше в нем обитали детеныши гривистых волков, которых не так давно отправили в зоопарки Чехии и Франции.

Ранее детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. У него уже появились первые черные пятна на морде и лапах.