Общество 30 августа 2023, 16:51 Детеныш большой панды родился в Московском зоопарке Собянин: первый в России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке Пресс-служба Московского зоопарка

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В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды! Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег. Сергей Собянин

Мэр напомнил, что благодаря усилиям китайского правительства популяция больших панд за последние годы выросла до почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе. Передача панды в другую страну является знаком большого доверия, так как животное считается национальным символом страны.

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Панды по имени Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Перед их приездом в зоопарке полностью обновили вольерный комплекс, а сотрудники прошли обучение в китайском питомнике панд, чтобы знать правила ухода за животными.

Весной панды познакомились друг с другом. Для контроля процесса размножения из Китая в Москву приехал эксперт по разведению больших панд.

Собянин заявил, что рождение детеныша стало значимым событием для России и всего мирового природоохранного сообщества.

Ранее в Московском зоопарке родились овцебык и сычуаньский такин.