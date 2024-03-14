Москва 14 марта 2024, 10:28 Московский институт выпустил чипы для карт «Мир» и «Тройка» Овчинский: чипы НИИМЭ использовали при производстве транспортных карт «Тройка» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Продукцию Научно-исследовательского института молекулярной электроники задействовали в космической, оборонной, банковской и транспортной отраслях экономики. Его чипы использовали при производстве карт платежной системы «Мир» и транспортных карт «Тройка», сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В 2015 году НИИМЭ получил статус резидента особой экономической зоны „Технополис Москва“. За это время компания создала 673 рабочих места, а также инвестировала в развитие производства и новые разработки 422 миллиона рублей. Объем выручки с 2015 года составил около 17,3 миллиарда рублей», — сказал он.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Открывшись в 1964 году, институт, по словам Владислава Овчинского, стал центром инноваций. Именно его специалисты создали микроэлектронику для ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран», самолетов МиГ-29 и Су-27. На основе микроконтроллера от НИИМЭ выпустили более четырех миллионов российских загранпаспортов, а его банковский чип использовали в производстве боле пяти миллионов карт национальной системы «Мир» ежегодно.

В 2011 году институт разработал радиочастотный чип для транспортных билетов. Его модификации применили в изготовлении четырех миллиардов проездных билетов транспортной сети Москвы и других регионов России. Благодаря чипам НИИМЭ выпустили почти 10 миллионов транспортных карт «Тройка» и запланировали произвести еще 13 миллионов до 2027 года.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Институт занялся исследованиями в области физики полупроводников и новых технологических процессов, в том числе методов машинного обучения в решении прикладных задач. С третьего квартала 2023 года он выпустил более миллиона кремниевых конденсаторов для источников вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации.