Москва 01 февраля 2023, 09:21 Владислав Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал экзоруку с нейросетевыми алгоритмами управления

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В России создали предназначенный для использования в реабилитационной медицине экзоскелет. Технологическую новинку разработали сотрудники Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Статус резидента ОЭЗ Москвы НИИМЭ получил еще в 2015 году, напомнил он. Компания занимается исследованиями и опытно-конструкторской работой в микро- и наноэлектронике. В институте работают более 600 высококвалифицированных специалистов. Среди них — три академика и два член-корреспондента Российской академии наук, более 70 докторов и кандидатов наук.

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«Новая разработка будет востребована прежде всего в медицине — например, при реабилитации больных после инсульта», — подчеркнул Овчинский.

Главным недостатком уже имеющихся в мире моделей создатели уникального экзоскелета назвали их принцип управления. Чтобы заставить устройство двигаться, необходимо нажать на кнопку пульта. А в промышленных образцах нередко управление передают оператору. Еще одним недостатком большинства экзоскелетов является заранее прописанная траектория их движения вне зависимости от желаний и физиологии пользователя.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что сотрудники НИИМЭ создали платформу активного экзоскелета руки с нейросетевым мышечным управлением. Изобретение будут применять в решении медицинских, индустриальных, спасательных и специальных задач.

«Она (платформа — прим. ред.) основана на инновационном авторском принципе управления», — подчеркнул он.

Рынок использования экзоскелетов ежегодно растет. Высокий потенциал он демонстрирует в отраслях, где требуется усиление физических возможностей человека. В том числе при устранении последствий чрезвычайных ситуаций, в строительстве или промышленности.

«Мы предлагаем неинвазивно считывать электромиографические сигналы с мышц человека и регистрировать фактическое положение руки. Обученная нейросеть по этим данным будет предсказывать, какая траектория наиболее вероятна в промежуток 0,2–0,3 миллисекунды», — обратил внимание начальник целевой поисковой лаборатории НИИМЭ по исследованию нейроморфных систем Олег Тельминов.

По его словам, при таких условиях получится активно усилить естественное движение, а также быстро и точно предсказать траекторию различных движений с учетом индивидуальных физических особенностей пользователя.

«Автором идеи и лидером команды является научный сотрудник лаборатории и магистрант Московского физико-технического института Герман Карнуп», — заключил Тельминов.

Сейчас разработчики ведут консультации с реабилитационными центрами Сеченовского университета, Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и центром реабилитации «Три сестры».