Москва 10 февраля 2024, 09:27 Московская компания разработала и наладила выпуск кремниевых конденсаторов Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичное АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» разработало и наладило производство кремниевых конденсаторов. С третьего квартала 2023 года объем производства превысил миллион штук, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Спрос рождает предложение

Спрос на электронные компоненты российского производства довольно высокий, и это простимулировало развитие отечественной отрасли микроэлектроники, отметил Овчинский.

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«Резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ разработал кремниевые конденсаторы и наладил их производство. Они применяются в источниках вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации», — сообщил глава департамента.

Выпуск продукции начался в третьем квартале 2023 года, за этот период объем выпущенной продукции превысил миллион штук, добавил Овчинский.

Использование кремниевой пластины позволило увеличить объем выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость. Статус резидента особой экономической зоны дает значительные налоговые льготы, НИИМЭ получил этот статус в 2015 году, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«За три квартала предыдущего года компания создала 96 новых рабочих мест, инвестиции за этот же период составили около 34,6 миллиона рублей», — добавил Дегтев.

Дешевле и надежнее

Гендиректор компании Александр Кравцов отметил, что использование кремниевых пластин и новые технологии позволили увеличить удельную емкость аккумуляторов и повысить их надежность.

«В настоящее время компания продолжает развивать технологию, улучшать характеристики и планирует повысить объемы производства до 1,5 миллиона изделий в год», — добавил Кравцов.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Она расположена на шести площадках столицы, общая площадь которых составляет более 275 гектаров.