Москва 19 ноября 2023, 09:42 Московские сервисы велопроката и кикшеринга перестали работать из-за гололеда Дептранс Москвы: аренду велосипедов и самокатов приостановили из-за гололеда Фото: freepik.com

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В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Улицы покрылись ледяной коркой — кататься в таких условиях опасно, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что по причине образовавшейся на дорогах гололедицы операторы решили приостановить аренду велосипедов и электросамокатов. Часть парка начали увозить в сервисные центры, чтобы подготовить их к следующей весне.

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Окончательное решение о закрытии сезона примут позже. Оно будет зависеть от погодных условий.

Московские коммунальщики из-за наступивших холодов также скорректировали работу системы отопления. Она полностью сейчас соответствует погоде.

Самую холодную ночь осени зафиксировали в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ температурный минимум 19 ноября достиг — 9,2 градуса.