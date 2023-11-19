Москва 19 ноября 2023, 09:00 Температуру подняли в системе отопления Москвы из-за холодов Бирюков: в системе отопления Москвы увеличили температуру из-за похолодания Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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На столицу обрушилась морозная погода. По этой причине коммунальщики решили скорректировать работу системы отопления, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков», — уточнил он.

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Заммэра отметил, что изменения в систему отопления вносили автоматически под надзором диспетчеров, взяв за основу показатели температурных датчиков.

Он добавил, что режимы системы центрального отопления определяют по температуре наружного воздуха.

Тепло регулируют по двум параметрам: понижение или повышение температуры теплоносителя и увеличение или сокращение его объема.

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени. В столице 19 ноября подморозило почти до -10 градусов.