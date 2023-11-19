Москва 19 ноября 2023, 08:54 Самую холодную ночь осени зафиксировали в Москве Синоптик Леус: в Москве ночь на 19 ноября стала самой холодной с начала осени Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени. В столице 19 ноября подморозило почти до — 10 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Как и ожидалось, московская погода вновь обновила минимум осени», — уточнил он.

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Синоптик отметил, что прошедшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ температурный минимум достиг — 9,2 градуса. Это на 0,6 градуса ниже, чем было накануне. В Московской области самую низкую температуру зафиксировали в Черустях — около — 15 (- 14,7).

Леус добавил, что показатели со среднесуточной температурой воздуха почти минус семь градусов по климату характерны наиболее холодному периоду года — концу января — началу февраля. Такая погода в Москве ожидается и в первой половине предстоящей недели.

Москвичам рассказали про погоду на следующей неделе. Синоптики спрогнозировали, что с 19 ноября в Москве и Подмосковье будет до — 6… — 7 градусов днем и — 10… — 12 градусов ночью.