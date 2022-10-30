Момент массового ДТП на западе Москвы попал на видео | 360°

Москва 30 октября 2022, 23:27 Момент массового ДТП на западе Москвы попал на видео Дептранс Москвы показал момент массового ДТП на западе города Телеканал "360"

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Департамент транспорта Москвы показал видео с моментом массовой аварии на Рябиновой улице. В ДТП попали более 50 автомобилей.

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На кадрах видно, как ехавшая в крайнем правом ряду машина перестраивается, а затем автомобили сталкиваются. Спустя некоторое время в аварию попадают еще несколько машин.

«Для обогрева пострадавших на месте ДТП находится автобус Мосгортранса», — отметили в департаменте.

Как ранее сообщали «360» в пресс-службе столичного главка МВД, на одной и той же улице произошли несколько столкновений. По предварительной информации, пострадали 20 машин. Перед этим источник «360» в экстренных службах заявлял, что в ДТП попали 54 автомобиля.

«Два человека обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства ДТП», — написала Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

Из-за аварии движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыли. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Москвичей предупреждали об ухудшении погоды в ночь на понедельник, 31 октября. Синоптики спрогнозировали минусовую температуру на улице и гололедицу на дорогах.