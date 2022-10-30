Появились кадры с места масштабной аварии на западе Москвы | 360°

Эксклюзив 30 октября 2022, 23:02 Появились кадры с места масштабной аварии на западе Москвы Последствия столкновения десятков машин на Рябиновой улице в Москве сняли на видео

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Сотрудники дорожной полиции перекрыли эстакаду на Рябиновой улице при движении в центр из-за большого количества ДТП на этом участке. В распоряжении «360» оказались фото и видео с места происшествия.

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В пресс-службе столичного главка МВД в беседе с «360» заявили, что на Рябиновой улице произошло сразу несколько столкновений с разным количеством транспортных средств. Там пояснили, что всего пострадали 20 машин, но данные эти предварительные.

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Источник «360» в экстренных службах столицы заявил, что всего на месте столкнулись 54 единицы транспорта, среди которых грузовик, мотоцикл и автобус, выполнявший заказной маршрут. Всего на месте пострадали три человека.

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О перекрытии движения в сторону Мичуринского проспекта сообщил столичный департамент транспорта.

По неподтвержденным данным, причиной столь большого количества аварий стала гололедица на дорогах, вызванная снегопадами, которые пришли в Москву.