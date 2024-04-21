21 апреля 2024, 16:42
«Метр счастья». У панды Катюши в Московском зоопарке измерили рост
Вес панды Катюши из Московского зоопарка превысил 20 килограммов
Маленькая панда Катюша в Московском зоопарке заметно подросла. Гендиректор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале сообщила, что медведица уже весит 22 килограмма.
Животному отдельно измерили голову — 26 сантиметров, и туловище вместе с хвостом — 83.
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«Метр счастья», — отметила Акулова.
Гендиректор добавила, что Катюша стала боевой дамой и измерить ее уже не так просто: она постоянно вертится и прыгает. К тому же и игры у панды стали опасными. Ранее Катюша напала на сотрудника Московского зоопарка и исцарапала ему живот.
Маленькая панда родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года, что стало большим событием. Сейчас животное активно изучает мир, пробуя все на вкус. Многому молодая панда учится у мамы, но между занятиями маленький медвежонок находит время и похулиганить.
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Панда Катюша из Московского зоопарка
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