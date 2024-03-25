Москва 25 марта 2024, 11:59 Меры безопасности усилили на ВДНХ в Москве ВДНХ в Москве возобновила работу и ввела вход по паспорту Unsplash

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На ВДНХ в Москве усилили меры безопасности. Гостей пустят через арку Главного входа и проверят документы, сообщили на сайте выставочного комплекса.

«Главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. 25 марта с 06:00 гости смогут попасть на территорию через арку Главного входа», — объявила пресс-служба.

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Охрана может проверить документы, поэтому посетителям посоветовали взять с собой паспорта или водительские удостоверения. Многоуровневый паркинг рядом с КПП «Хованский» временно закрыли, по территории комплекса запретили передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах.

Стрельба в Crocus City Hall произошла вечером 22 марта. Четверых террористов схватили и отправили под арест. В понедельник решили не открывать расположенный неподалеку торгово-развлекательный комплекс Vegas Crocus City.