Общество 25 марта 2024, 10:01 Vegas объявил о приостановке работы комплекса по соседству с Crocus City Hall ТРК Vegas Crocus City, «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» не откроются 25 марта Unsplash

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Торгово-развлекательные комплексы Vegas Crocus City, «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» не откроются 25 марта. Дату возобновления работы объявят позднее, сообщила сеть Vegas.

«Сегодня, 25 марта, все ТРК Vegas временно закрыты. Мы обязательно сообщим, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы», — заявила пресс-служба.

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Vegas Crocus City находится у станции метро «Мякинино», в километре от Crocus City Hall. Торгово-развлекательный комплекс «Vegas Кунцево» расположен в Одинцовском городском округе у станции метро «Молодежная», «Vegas Каширское» — в Ленинском городском округе у метро «Домодедовская».

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные автоматами люди ворвались в здание, открыли огонь, а затем устроили поджог. По актуальным на вечер 24 марта данным Следкома, погибли 137 человек.