Москва 22 февраля 2024, 10:36 Конец февраля в Москве будет морозным Синоптик Позднякова: февраль в Москве завершится морозной погодой Фото: Petrov Sergey / news.ru /GlobalLookPress

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В конце февраля в Москве ожидается морозная погода. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в последнюю неделю зимы в столице будет солнечно, морозно и без осадков. Оттепель, которая придет в Москву на праздники, станет приятным исключением.

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«Оттепель в праздничные дни можно считать подарком природы», — отметила Позднякова.

В четверг, 22 февраля, в столице потеплеет до +1 градуса и пройдет мокрый снег. На дорогах будет гололедица, небо будет затянуто тучами.

Москвичам напомнили, что на мокрой дороге во время потепления тормозной путь увеличивается, поэтому важно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал.

В этом году зима в Москве может затянуться. Реальная весна начнется позже календарной. В феврале–марте возможны заметные перепады температур, оттепели и снегопады.