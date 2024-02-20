Подмосковье 20 февраля 2024, 16:13 Минтранс Подмосковья напомнил правила езды в оттепель Минтранс Подмосковья

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По прогнозам синоптиков, погода в Московской области снова изменится. В среду столбики термометров опустятся до -1 градуса, а к концу недели поднимутся до +4 градусов. На этом фоне региональный Минтранс напоминает водителям основные правила езды в оттепель.

На мокрой дороге тормозной путь увеличивается, поэтому важно соблюдать скоростной режим, держите дистанцию и боковой интервал, а также не совершать резких движений. Пешеходам же рекомендуют носить световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных правилами местах.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске. Их достроят в 2025 году.

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