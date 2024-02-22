Москва 22 февраля 2024, 08:28 Оттепель придет в Москву в четверг, но с гололедицей и мокрым снегом Синоптик Леус: в Москве 22 февраля потеплеет до +1 градуса и пройдет мокрый снег Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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На Москву надвигается оттепель. Синоптики спрогнозировали 22 февраля до +1 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, и поступление теплого воздуха к берегам Москвы-реки станет более заметным», — отметил он.

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Метеоролог уточнил, что в городе ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом. Дороги и тротуары покроет гололедица.

В Москве в дневное время суток столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Ночью температура останется неизменной. В Московской области днем будет -4…+1 градус, что превышает климатическую норму на два-три градуса. В ночные часы воздух остынет до нуля градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил о затяжной зиме в этом году. Он добавил, что снежный покров в марте станет самым высоким за все три месяца.