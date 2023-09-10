Москва 10 сентября 2023, 09:59 Более 2,6 миллиона москвичей приняли участие в выборах мэра Мосгоризбирком: число проголосовавших москвичей превысило 2,6 миллиона Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве начался третий день выборов мэра и муниципальных депутатов. На 10 сентября число проголосовавших превысило 2,6 миллиона избирателей, что говорит о неплохой явке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову.

«Вчера к исходу дня 335 791 голос был отдан на бумажных бюллетенях, поэтому мы видим, что количество проголосовавших в Москве превышает 2,6 миллиона человек, поэтому считаем, что явка неплохая, и надеемся, что она станет еще лучше», — отметила она.

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Кириллова также уточнила, что голосование проходит штатно. За второй день выборов нарушений не выявили. При этом в первый день голосования специалисты зафиксировали DDоS-атаки. Это стало причиной задержек СМС и выдачи электронных бюллетеней в терминалах.

Единый день голосования стартовал в России в прошлую пятницу и продлится до 10 сентября. Москвичи будут выбирать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Для этого он воспользовался электронным форматом.