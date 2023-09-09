Москва 09 сентября 2023, 18:27 Тутта Ларсен посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве Тутта Ларсен посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве Фото: Telegram-канал Тутты Ларсен

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Российская теле- и радиоведущая, журналистка Тутта Ларсен решила на личном опыте проверить работу онлайн-голосования. О своем визите в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве она сообщила в личном Telegram-канале.

«Вчера мы говорили вам об электронном голосовании, и мне стало очень интересно увидеть своими глазами, как это работает. И рассказать вам», — написала Ларсен.

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Она пояснила, что штаб представляет собой мозговой центр, куда поступают все сведения о ходе выборов со всех московских избирательных участков. За процессом электронного голосования следят в штабе обученные наблюдатели.

Ведущая добавила, что данные комиссии Мосгордумы по информационным технологиям говорят о надежной защите электронного голосования системой блокчейн. Перед выборами специальный ключ расшифрования разделяется на несколько частей, а голоса избирателей хранят в зашифрованном виде в блокчейне.

Автоматический подсчет голосов возможен только по завершению выборов, когда все части ключа соединятся в единый механизм. Это исключает возможность манипуляций, заверила комиссия Мосгордумы по информационным технологиям.

«Просто, доступно и экономит время», — заключила Ларсен.

Выборы в Москве будут проходить еще два дня. Москвичи смогут 9 и 10 сентября выбрать мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Проголосовать можно на избирательных участках или в дистанционном формате.

Ранее свыше 2,2 миллиона москвичей проголосовали на выборах. Таковы результаты за 31 час голосования.