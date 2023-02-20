Эксклюзив 20 февраля 2023, 12:36 Холодная трехдневка. Москвичей предупредили о самой морозной за полтора месяца погоде Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Москве к 23 февраля Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москву придут аномальные морозы, и столбик термометра впервые с января опустится ниже -10 градусов. Однако в выходные начнется потепление, предупредил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Все дни недели, кроме 25 и 26 февраля, устроят конкурс на звание самого холодного. По ночам вплоть до субботы температура воздуха опустится до -14…-19 градусов, днем воздух с трудом прогреется до -10 градусов.

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«Нас ждет холодная трехдневка. Повышение температуры начнется только в пятницу днем. Со снегом. Не думаю, что большим, но температура воздуха поползет вверх, произойдет оттепель», — сказал синоптик.

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Либо 22, либо 23 февраля, по его словам, столбик термометра опустится сильней всего — на шесть-семь градусов ниже обычных для этого времени года показателей. Рекордов ждать не стоит, температура воздуха до исторического минимума не упадет, хотя морозов ниже -10 градусов в Москве не фиксировали с 10 января, рассказал синоптик.

Циклон отправится на восток, придет антициклон, поэтому москвичи ветра не почувствуют. Он подует в Оренбургской, Омской и на юге Тюменской областей. Днем установится морозная, но солнечная погода.

Высота сугробов в Москве показала максимум с начала зимы. Центр погоды «Фобос» предупредил, что 21 февраля днем похолодает до -5…-10 градусов, в среду — до -7…-12 градусов.