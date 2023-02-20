Экология 20 февраля 2023, 10:57 Высота снежного покрова в Москве обновила максимум за зиму Специалист «Фобоса» Синенков: высота снежного покрова в Москве достигла 38 сантиметров Unsplash

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Высота снега в Москве составляет 38 сантиметров, это абсолютный максимум с начала сезона. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в комментарии РИА «Новости».

«Высота снежного покрова достигла в Москве 38 сантиметров, это максимальное значение с начала зимы», — сказал он.

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Накануне другой сотрудник «Фобоса» — Михаил Леус — тоже говорил о рекордной высоте снежного покрова в российской столице. Однако 19 февраля речь шла о 36 сантиметрах. Об этом Леус сообщал в своем Telegram-канале.

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Что касается 20 февраля, то осадков в Москве почти не будет, местам пройдет небольшой снег. Будет облачно, температура воздуха составит -5 градусов, добавил Синенков. Столбики термометров в Московской области покажут от -2… до -7 градусов. По словам синоптика, будет дуть северо-восточный ветер, его порывы достигнут двух-семи метров в секунду.