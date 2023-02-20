Москва 20 февраля 2023, 09:38 Москвичей предупредили о небольшом снеге Ведущий сотрудник центра «Фобос» Синенков спрогнозировал 20 февраля в Москве -5 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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В понедельник в Москву придет облачная погода, почти без осадков. Похолодает максимум до -5 градусов, предупредил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Ожидаем облачную погоду, местами небольшой снег», — сказал он.

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В Москве термометры покажут -3…-5 градусов, в Подмосковье -2…-7 градусов. Подует восточный и северо-восточный слабый ветер скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и останется около 734 миллиметров ртутного столба.

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Морозы еще накроют центральную часть европейской России, предупредили ранее в центре «Фобос». Во вторник регион окажется в тыловой части циклона и снег прекратится. Температура воздуха ночью опустится на три-четыре градуса ниже нормы — до -11…-16. Днем похолодает до -5…-10 градусов. В среду столбик термометра покажет -13…-18 градусов, на севере и востоке -20 градусов, днем -7…-12 градусов.