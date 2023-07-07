Москва 07 июля 2023, 18:39 Десять мегапроектов представят на фестивале Moscow Urban Fest в Москве Заммэра Бочкарев: десять мегапроектов покажут на фестивале Moscow Urban Fest в «Зарядье» Сайт мэра и правительства Москвы

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Концертный зал «Зарядье» во время Московского урбанистического форума преобразуют в выставочное пространство под названием «Город для каждого». На нем представят десять мегапроектов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В экспозиции выставочного пространства «Город для каждого» будет представлено десять мегапроектов, отражающих градостроительные достижения Москвы, а также те перспективы, которые ожидают столицу в ближайшие годы. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Он состоится на крупнейших площадках столицы, включая концертный зал «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор.

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На экспозиции «Город для каждого» представят интерактивные VR-аттракционы и симуляторы виртуальной реальности. С их помощью гости смогут изучить развитие спортивной инфраструктуры города.

Кроме того, на форуме пройдут мероприятия деловой программы, в которых примут участие предприниматели, архитекторы, девелоперы, чиновники и жители столицы. Они обсудят основные и новые тренды в урбанистике и поделятся идеями о том, как сделать города еще более комфортными.

Бочкарев выразил уверенность, что мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения развития городов будущего.

XII Московский урбанистический форум также будет включать в себя Moscow Urban Fest, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В рамках него гостей ждут разнообразные культурные и спортивные мероприятия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что фестиваль «Дружба народов» пройдет с 13 по 16 июля на ВДНХ.