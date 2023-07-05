Общество 05 июля 2023, 14:52 Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября Мэр Москвы Собянин: Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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Вместе с деловой программой Московского урбанистического форума пройдет открытый фестиваль Urban Fest. Он включает лекции, концерты, выставки и мастер-классы для всех, кто интересуется родным городом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр уточнил, что с 1 августа по 10 сентября в Москве будут работать четыре основные площадки, посвященные настоящему и будущему развитию столицы.

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В Манеже гости смогут ознакомиться с новыми достижениями в области транспорта. В Государственном историческом музее расскажут о будущем московской медицины и образования. В Лужниках для жителей столицы выступят цирковые артисты и уличные музыканты, пройдут модные показы, гастрономический фестиваль и многое другое.

В Зарядье на площадке «Город для каждого» можно будет объединить активный отдых с культурной и развлекательной программой. Тренировки проведут прямо на Парящем мосту. В амфитеатрах состоятся танцевальные мастер-классы, кинопоказы, лекции об искусстве и моде.

Кроме того, жители столицы смогут выбрать победителей премии Московского урбанистического форума, которая присуждается за позитивный вклад в развитие города.

Ранее старожилы, урбанисты и москвоведы рассказали о развитии одного из наиболее самобытных районов столицы — Капотни — и о том, как на ее становление повлиял МНПЗ.