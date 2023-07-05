05 июля 2023, 14:52
Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября
Мэр Москвы Собянин: Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября
Вместе с деловой программой Московского урбанистического форума пройдет открытый фестиваль Urban Fest. Он включает лекции, концерты, выставки и мастер-классы для всех, кто интересуется родным городом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Мэр уточнил, что с 1 августа по 10 сентября в Москве будут работать четыре основные площадки, посвященные настоящему и будущему развитию столицы.
Реклама
В Манеже гости смогут ознакомиться с новыми достижениями в области транспорта. В Государственном историческом музее расскажут о будущем московской медицины и образования. В Лужниках для жителей столицы выступят цирковые артисты и уличные музыканты, пройдут модные показы, гастрономический фестиваль и многое другое.
В Зарядье на площадке «Город для каждого» можно будет объединить активный отдых с культурной и развлекательной программой. Тренировки проведут прямо на Парящем мосту. В амфитеатрах состоятся танцевальные мастер-классы, кинопоказы, лекции об искусстве и моде.
Кроме того, жители столицы смогут выбрать победителей премии Московского урбанистического форума, которая присуждается за позитивный вклад в развитие города.
Ранее старожилы, урбанисты и москвоведы рассказали о развитии одного из наиболее самобытных районов столицы — Капотни — и о том, как на ее становление повлиял МНПЗ.
Благоустройство
Строительство
Фестивали
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама