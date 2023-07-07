Общество 07 июля 2023, 16:30 Фестиваль «Дружба народов» пройдет с 13 по 16 июля на ВДНХ в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин: фестиваль «Дружба народов» пройдет с 13 по 16 июля на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве пройдет масштабный фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». С 13 по 16 июля на ВДНХ гости познакомятся с национальными культурами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Программа мероприятия объединила фестивали народного творчества и промыслов, театров, спорта, а также развлекательные мероприятия. Большинство из них будут бесплатными.

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На главной сцене, расположенной на площади Промышленности, в 13:00 15 июля состоится официальная церемония открытия, а в 20:00 выступит певица Варвара.

Посетители фестиваля поучаствуют в театральной постановке, мастер-классах и спортивных играх, увидят тематические фотовыставки и познакомятся с народным творчеством.

Подробная программа мероприятия доступна на сайте ВДНХ.

Ранее жителям столицы рассказали о фестивале «Российская креативная неделя. Москва-фест».