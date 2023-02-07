Москва 07 февраля 2023, 15:12 Большую кольцевую линию метро в Москве достроили Мэр Москвы Собянин пригласил Путина на открытие Большой кольцевой линии метро Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве завершили строительство последней трети Большой кольцевой линии метро. Мэр Сергей Собянин на встрече в Кремле пригласил президента России Владимира Путина на открытие, рассказала пресс-служба администрации.

Он напомнил, что в декабре 2021 года глава государства участвовал в запуске нового участка. На тот момент линию протянули на две трети от проекта, а теперь достроили до конца. Скоро БКЛ официально закольцуют. Сергей Собянин сказал, что это поможет развить метро, освободить другие линии и наземный транспорт. Он назвал московскую кольцевую линию метро крупнейшей в мире.

Реклама

«В ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу», — сказал он.

Реклама

Владимир Путин не ответил на приглашение, но похвалил за создание Московского центрального диаметра, который называют наземным метро. Запустили уже два МЦД и еще столько же закончат в 2023 году.

Строительство БКЛ в Москве начали в 2011 году. Первый участок открыли в 2018 году. В общей сложности линия протянется на 69 километров и свяжет все радиальные направления.