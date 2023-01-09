Подмосковье 09 января 2023, 10:17 Свыше 10 пригородных вокзалов построят на МЦД в 2023 году

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Московские центральные диаметры продолжат развивать в наступившем году. Всего в планах на 2023-й — построить 14 пригородных вокзалов, а также закончить реверсивное движение на D1 (Савеловская — Белорусская).

Новые ТПУ Поклонная, Кутузовская и Тестовская будут строить по современным стандартам. Они будут комфортны и удобны для пассажиров — с теневыми навесами, подземными и надземными переходами и вестибюлями. Так, с запуском D4 появится новая железнодорожная линия.

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Кроме того, в столице продолжат развитие линий наземного метро — завершится реконструкция Тимирязевской, Лианозово и Белорусского вокзала, а также откроется новый ж/д вокзал Петровско-Разумовская. Также проведут ремонт на Курском вокзале.

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МЦД-3 и МЦД-4 запустят в регионе в августе–сентябре 2023 года. Пассажиры смогут строить новые маршруты и оплачивать проезд при помощи единой билетной системы.

Ранее губернатора Андрей Воробьев объявил открытие моста через Оку между Каширой и Ступино. По его словам, это одна из ключевых переправ региона.