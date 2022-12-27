Москва 27 декабря 2022, 19:10 Заммэра Москвы Андрей Бочкарев: большая кольцевая линия московского метро примет первых пассажиров в начале 2023 года

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в разговоре с «Москвой 24» сообщил, что Большая кольцевая линия московского метро примет первых пассажиров в первом квартале 2023 года.

При этом точную дату открытия Бочкарев не назвал.

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«Мы в этом году завершаем строительство, по сути, самого главного проекта, программы реконструкции и расширения Московского метрополитена, который мы делали последние 12 лет», — сообщил заместитель мэра.

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Бочкарев добавил, что Большая кольцевая линия свяжет все радиальные направления в единую систему.