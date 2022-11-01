Авария с участием трех авто произошла у Волоколамского тоннеля в Москве | 360°

Москва 01 ноября 2022, 08:30 Авария с участием трех авто произошла у Волоколамского тоннеля в Москве Дептранс: на Ленинградском проспекте в районе Волоколамского тоннеля столкнулись три авто РИА "Новости"

Читать 360tv в

Движение по дороге в районе Волоколамского тоннеля в Москве затруднено. На Ленинградском проспекте в сторону центра столкнулись три автомобиля, сообщил в Telegram-канале транспортный комплекс города.

Авария произошла утром 1 ноября в районе дома на Ленинградском проспекте, 75к1. Три автомобиля столкнулись на дороге в направлении центра. На место аварии уже выехали оперативные службы.

Реклама

«Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты», — предупредили в Дептрансе.

Реклама

По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 08:10, затор на Ленинградском проспекте появился с пересечения с Фестивальной улицей до станции метро «Сокол».

За день до этого несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 61-го километра МКАД недалеко от пересечения с Рублевским шоссе. Еще одно крупное ДТП произошло 30 октября на Рябиновой улице. Там встали несколько десятков машин, в том числе заказной автобус, грузовик и мотоцикл. Движение в сторону Мичуринского проспекта перекрыли полностью.