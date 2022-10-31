Несколько машин столкнулись на МКАД у развязки с Рублевским шоссе | 360°

Москва 31 октября 2022, 07:38 Несколько машин столкнулись на МКАД у развязки с Рублевским шоссе ДТП с участием нескольких машин произошло на 61-м км МКАД у развязки с Рублевским шоссе

Читать 360tv в

На внутренней стороне 61-го километра МКАД в районе развязки с Рублевским шоссе произошло ДТП. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы и посоветовали выбирать пути объезда места аварии.

Причину и другие обстоятельства аварии в Дептрансе не назвали. Сообщили только, что на внутренней стороне 61-го километра столкнулись несколько автомобилей. Авария случилась у развязки магистрали с Рублевским шоссе.

Реклама

На место выехали оперативные службы Москвы. Три полосы из пяти заняты, поэтому движение по этому участку МКАД осложнено. Автомобилистам посоветовали выбирать альтернативный маршрут.

Реклама

Другое крупное ДТП, но на самом Рублевском шоссе, произошло за день до этого. Столкнулись в общей сложности 12 машин — семь в сторону области, пять в направлении центра. Источник «360» сообщил, что никто не пострадал.

Еще больше автомобилей в этот же день попали в аварию около магазина Metro на Рябиновой улице. Синоптик Михаил Леус предупреждал москвичей об ухудшении погоды в последние выходные октября и советовал сменить покрышки на зимние.