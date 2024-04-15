15 апреля 2024, 01:16
На Украине запросили военную помощь в обмен на отказ от атак на НПЗ России
Кулеба попросил у США ЗРК Patriot в обмен на отказ ВСУ от ударов по НПЗ России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв шефа Пентагона Ллойда Остина не бомбить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России очередной просьбой о военной помощи Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
Украинский министр заявил, что взрывы на российских НПЗ вредят энергетическому рынку РФ, а не мировому. Кулеба также добавил, что в этом плане каждому «нужно мыслить своими интересами».
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«Если партнеры говорят: „Мы вам дадим семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать этого и этого“. Тогда есть предмет для разговора», — подчеркнул он.
Если же Украина не получила необходимое ей вооружение, но ее попросили что-то сделать, то и обсуждать тут нечего. Дипломат заявил, что в такой ситуации «каждый выживает как может».
Несколько дней назад Кулеба попросил у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля семь систем Patriot. Кроме того, Украина даже согласна арендовать системы противовоздушной обороны.
Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, почему Запад не поставит американские системы ПВО.
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