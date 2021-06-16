Знаменитый фонтан Же-До в Женеве окрасили в цвета флагов России и США

Фонтан на Женевском озере в Же-До окрасили в цвета флагов России и США. Власти Женевы так приветствуют американо-российский саммит.

Официальный представитель SIG Анн-Клод Стайнер уточнила ТАСС, что фонтан будет подсвечиваться цветами флагов с 15 на 16 и с 16 на 17 июня, до 04:00 часов по местному времени (05:00 по московскому).

Анн-Клод Стайнер отметила, что освещать знаменитый женевский фонтан в честь важных мировых событий стало традицией. Фонтан с подсветкой в честь американо-российского саммита будет работать два дня. Его могут отключить только из-за сильного ветра.

Саммит начнется 16 июня, в 14:00 по московскому времени. Сначала встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в сопровождении министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Затем пройдут расширенная встреча и пресс-конференция. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президенты могут также пообщаться наедине.

Байден вылетит в Вашингтон из Женевы сразу после переговоров.